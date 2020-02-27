Давид Черны построит в Праге пешеходный мост в виде старинного локомотива

Один из наиболее известных современных чешских скульпторов, автор ряда скандальных работ Давид Черны представил свой новый проект. В Праге 9 между двумя новыми офисными зданиями появится пешеходный мост в виде исторического локомотива, который якобы пробивает стены домов.

Офисные здания будут расположены на улице Лиговарска в Праге 9, инвестором строительства ввыступит SEN Development. Этой компании принадлежит несколько объектов на указанной улице, в том числе ресторан Beseder и галерея Galerie Hala C. В будущем девелопер планирует сдавать в аренду офисные помещения и квартиры в этих домах.

Место для пешеходного моста, соединяющего здания, выбрано не случайно: именно здесь находился легендарный завод ČKD, выпустивший более 8000 локомотивов и электрооборудование для них. Проект поддержала администрация Праги 9.

«Думаю, что в течение двух лет строительство будет завершено», — сказал Давид Черны. На создание моста скульптора вдохновило крушение поезда на вокзале Монпарнас (Париж), которое произошло 22 октября 1895 года. Поезд не смог затормозить на конечной станции, выкатился на перрон и, пробив стеклянную стену здания вокзала, рухнул на улицу.

Источник: czechcrunch.cz