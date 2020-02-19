В чешском фильме «Пилот» прозвучали песни Янки Дягилевой

Чешский режиссер Петр Зеленка использовал в своем новом фильме «Пилот» (Modelář) творчество легендарной новосибирской рок-поэтессы и певицы Янки Дягилевой. По словам режиссера, эта музыка сопровождала его долгие годы.

Одна из снятых сцен — квартирный концерт, посвященный годовщине со дня смерти Янки Дягилевой, — не попала в фильм полностью, поэтому был создан своего рода видеобонус с записью песен Янки, пояснил Зеленка.

Как ранее сообщал 420on.cz, чехи попросили новосибирские власти сохранить дом Янки Дягилевой. Открытое письмо новосибирским властям представители чешской интеллигенции отправили 4 сентября 2019 года, в день рождения культовой рок-исполнительницы. Среди подписавших обращение — профессор Цюрихского университета Томаш Гланц, кинорежиссер Петр Зеленка, музыкальный критик Йозеф Раувольф, а также филологи и музыканты. Они призывают ответственных за судьбу дома не забывать, что распознание, признание и поддержка живой культуры — одна из основных задач государственного управления.

«Мы хотим заявить, что считаем создание музея, памятника или культурного центра, связанного с этой исполнительницей и развивающего наследие сцены, на которой Янка выступала, ценным заветом, который Россия, Сибирь и Новосибирск могут дать всему миру», — говорится в тексте письма.

Дом по адресу Ядринцевская, 61, в котором жила новосибирская рок-поэтесса Янка Дягилева, стал объектом общественной дискуссии после того, как в сети появилась информация о его возможном сносе. По инициативе строительной компании «Главное звено» была проведена экспертиза, которая не нашла большой культурной ценности в деревянном доме 1911 года постройки.

Фильм «Пилот» — это история двух друзей, которые успешно занимаются прокатом дронов. Действие фильма происходит в современной Праге. Владелец компании, рэпер по прозвищу Плех (Йиржи Мадл), мечтает о больших деньгах. Химик Павел (Крыштоф Гадек), только что вернувшийся из-за границы, мечтает о справедливости. Но когда один из героев решает использовать дрон-беспилотник нетривиальным образом, отношения друзей усложняются.