Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.96
USD
23.12
RUB
0.36
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
04n 3 °C
В чешском фильме «Пилот» прозвучали песни Янки Дягилевой

В чешском фильме «Пилот» прозвучали песни Янки Дягилевой

Марина Коханкова 218 0
Чешский режиссер Петр Зеленка использовал в своем новом фильме «Пилот» (Modelář) творчество легендарной новосибирской рок-поэтессы и певицы Янки Дягилевой. По словам режиссера, эта музыка сопровождала его долгие годы.
В чешском фильме «Пилот» прозвучали песни Янки Дягилевой

Одна из снятых сцен — квартирный концерт, посвященный годовщине со дня смерти Янки Дягилевой, — не попала в фильм полностью, поэтому был создан своего рода видеобонус с записью песен Янки, пояснил Зеленка.

Как ранее сообщал 420on.cz, чехи попросили новосибирские власти сохранить дом Янки Дягилевой. Открытое письмо новосибирским властям представители чешской интеллигенции отправили 4 сентября 2019 года, в день рождения культовой рок-исполнительницы. Среди подписавших обращение — профессор Цюрихского университета Томаш Гланц, кинорежиссер Петр Зеленка, музыкальный критик Йозеф Раувольф, а также филологи и музыканты. Они призывают ответственных за судьбу дома не забывать, что распознание, признание и поддержка живой культуры — одна из основных задач государственного управления.

«Мы хотим заявить, что считаем создание музея, памятника или культурного центра, связанного с этой исполнительницей и развивающего наследие сцены, на которой Янка выступала, ценным заветом, который Россия, Сибирь и Новосибирск могут дать всему миру», — говорится в тексте письма.

Дом по адресу Ядринцевская, 61, в котором жила новосибирская рок-поэтесса Янка Дягилева, стал объектом общественной дискуссии после того, как в сети появилась информация о его возможном сносе. По инициативе строительной компании «Главное звено» была проведена экспертиза, которая не нашла большой культурной ценности в деревянном доме 1911 года постройки.

Фильм «Пилот» — это история двух друзей, которые успешно занимаются прокатом дронов. Действие фильма происходит в современной Праге. Владелец компании, рэпер по прозвищу Плех (Йиржи Мадл), мечтает о больших деньгах. Химик Павел (Крыштоф Гадек), только что вернувшийся из-за границы, мечтает о справедливости. Но когда один из героев решает использовать дрон-беспилотник нетривиальным образом, отношения друзей усложняются.

Рассказать всем:
Темы
кино кинорежиссёры кинотеатр Прага музыка культура Чехия
Читайте
по теме 
В шорт-лист претендентов на «Оскар-2020» попали две чешские ленты
19.12.2019 13:26 Культура
В шорт-лист претендентов на «Оскар-2020» попали две чешские ленты
2149 0
Оксана Карас: «Если нет ощущения, что умрешь, если не выскажешься, — не надо браться за тему»
14.12.2019 13:00 Интервью
Оксана Карас: «Если нет ощущения, что умрешь, если не выскажешься, — не надо браться за тему»
2668 0
Светлана Немоляева: «Чтобы вызвать слезу, нужно сделать себе эмоциональное харакири»
11.12.2019 13:15 Интервью
Светлана Немоляева: «Чтобы вызвать слезу, нужно сделать себе эмоциональное харакири»
3293 0
Окей, Google: что чехи искали в интернете в 2019 году
11.12.2019 13:00 О Чехии
Окей, Google: что чехи искали в интернете в 2019 году
2142 0
Последние новости:
19
февраля
Самоубийца шесть часов провел на высокой стене, а потом потерял сознание
19.02.2020 15:54 Общество
Самоубийца шесть часов провел на высокой стене, а потом потерял сознание
556 0
В Чехии с пятого этажа упала десятилетняя девочка
19.02.2020 13:40 Общество
В Чехии с пятого этажа упала десятилетняя девочка
729 0
Стоимость ремонта в Чехии растет из-за нехватки мастеров
19.02.2020 12:00 Экономика
Стоимость ремонта в Чехии растет из-за нехватки мастеров
1036 0
Чешский банк запретил вернувшимся из Китая сотрудникам выходить на работу
19.02.2020 10:08 Общество
Чешский банк запретил вернувшимся из Китая сотрудникам выходить на работу
560 0
18
февраля
В Чехии удаленно работают 4% трудоспособного населения
18.02.2020 17:38 Экономика
В Чехии удаленно работают 4% трудоспособного населения
1115 0
Злоумышленник стрижет женщинам волосы в пражских трамваях
18.02.2020 12:40 Общество
Злоумышленник стрижет женщинам волосы в пражских трамваях
2527 0
Размер прожиточного минимума в Чехии увеличат до 3860 крон
18.02.2020 10:59 Экономика
Размер прожиточного минимума в Чехии увеличат до 3860 крон
1940 0
Таксист в Праге высадил из машины слепую женщину и бросил ее на дороге
18.02.2020 08:59 Общество
Таксист в Праге высадил из машины слепую женщину и бросил ее на дороге
1505 0
17
февраля
В Чехии самая дорогая электроэнергия в Европе
17.02.2020 16:01 Экономика
В Чехии самая дорогая электроэнергия в Европе
3568 0
Из-за птичьего гриппа в Чехии будет уничтожено 100 тысяч птиц
17.02.2020 13:00 Экономика
Из-за птичьего гриппа в Чехии будет уничтожено 100 тысяч птиц
1126 0


Мобильная версия