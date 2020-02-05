В прошлом году Национальный музей посетили более 1 млн человек

В 2019 году объекты, относящиеся к Национальному музею в Праге, посетили 1 125 637 человек. Главное здание Национального музея на Вацлавской площади привлекло рекордное количество туристов и жителей Чехии — свыше 800 тысяч.

Однако и другие объекты, такие как Новое здание Национального музея, Чешский музей музыки и Этнографический музей, пользовались большой популярностью.

В ноябре 2019 года Историческое здание и Новое здание Национального музея были соединены подземным переходом с постоянной выставкой «Моменты истории». С 2019 года девять пражских музеев можно посетить по единому билету в течение пяти дней. С 1 марта 2020 года Национальный музей введет бесплатный вход во все свои филиалы для детей младше 15 лет.

Кроме того, все желающие могут бесплатно посетить Национальный музей семь раз в год: 18 мая, 1 июня, 13 июня, 12 сентября, 28 сентября, 28 октября и 17 ноября.

Источник: Национальный музей