Марианская колонна может вернуться на Староместскую площадь в Праге

Пражский депутат Ян Вольф достиг своей цели: совет Праги одобрил возвращение Марианской колонны на Староместскую площадь.

34 из 65 советников проголосовали за возвращение памятника, против были представители партии Пиратов. До сих пор руководство Праги отказывалось от установки колонны.

Марианская колонна из песчаника, увенчанная фигурой Девы Марии, была воздвигнута на центральной площади Старого Города в 1652 году. Ее автором был Ян Йиржи Бендл, мастер раннего чешского барокко. Постамент обрамляли ангелы, побеждающие дьявольские силы: войну, изображенную в виде льва, чуму в виде василиска, голод в виде дракона и ересь в виде змеи. Колонна была воздвигнута как символ благодарности Деве Марии за успешную оборону Праги от шведов. В 1918 году конструкцию снесли как символ габсбургской монархии.

Решение об установке колонны должно одобрить строительное управление Праги 1: до сегодняшнего момента не было разрешения со стороны пражской мэрии, которая владеет этим участком земли на Староместской площади (последняя находится под охраной как национальный культурный памятник).

По словам заместителя мэра Адама Шейнгерра, у историков искусства есть претензии к современной работе скульптора Петра Вани. В таком виде колонна не может быть возвращена на Староместскую площадь. «Ведущие искусствоведы сходятся во мнении, что нынешний вид колонны является лишь свободной имитацией и не достигает качества оригинальной работы Яна Йиржи Бендла», — заявил Шейнгерр.

Источник: novinky.cz