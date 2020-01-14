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Мультфильм «Дочь» Дарьи Кащеевой — в номинантах на «Оскар»

Мультфильм «Дочь» Дарьи Кащеевой — в номинантах на «Оскар»

Марина Комарова 192 0
Американская киноакадемия объявила претендентов на премию «Оскар». Номинацию в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» получила студентка пражской Академии искусств Дарья Кащеева.
Мультфильм «Дочь» Дарьи Кащеевой — в номинантах на «Оскар»

В сентябре 2019 года чешский мультипликационный фильм «Дочь» студентки пражской Академии искусств завоевал престижную премию Student Academy Awards, которую называют студенческим «Оскаром». Учебное заведение получило эту награду впервые за 30 лет. 17 сентября 2019 года в Лос-Анджелесе создательница анимационного фильма Дарья Кащеева получила этот приз — словно провела «генеральную репетицию».

Министр культуры Чехии Любомир Заоралек поздравил студентку с почетной наградой и поблагодарил за поддержку престижа чешской культуры на международном уровне. В ответ девушка выразила намерение оставаться в Чешской Республике как можно дольше и создавать здесь новые фильмы, на что глава Минкульта обещал способствовать ей в реализации этого желания.

Дарья Кащеева с 2015 года учится в Праге на художника-мультипликатора. Ее короткометражный мультфильм о сложных взаимоотношениях дочери и отца— кукольный и снят с помощью ручной камеры.

Церемония вручения 92-й премии «Оскар» состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе. 

Источник: rewizor.ru

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мультфильм Чехия Россия студенты
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