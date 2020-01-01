Новогодняя видеопроекция в Праге. Фото и видео

В этом году городские власти впервые провели вместо традиционного новогоднего фейерверка видеомаппинг – видеопроекцию на здании Национального музея. Ее повторили три раза: в 18:15, 19:15 и 20:15 1 января 2020 года.

Шоу под названием «Мы, Прага» длилось десять минут и состояло из семи тематических частей. Перед началом проекции прозвучало обращение мэра чешской столицы Зденека Гржиба, напомнившего о том, как салют вредит живой природе.

«Будущая Прага будет такой, какими будем мы. Мы – это Прага», – объяснили выбор названия в пражском магистрате.

Чтобы посмотреть видеомаппинг, на Вацлавской площади во время каждого из сеансов собрались тысячи человек.

Отрывок из видеопроекции:

Предлагаем вам посмотреть фоторепортаж с новогоднего видеомаппинга.