В Праге между костелами с рождественскими вертепами запустили исторический трамвай

С конечных остановок Královka и Planetárium Praha трамвай отправляется в 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00. Он следует по маршруту Královka – Pohořelec – Brusnice – Pražský hrad – Malostranská – Malostranské nám. – Újezd – Národní divadlo – Národní třída – Lazarská – Václavské nám. – Jindřišská – Náměstí Republiky – Strossmayerovo nám. – Výstaviště Holešovice (Planetárium Praha), останавливаясь на всех перечисленных станциях.
Стоимость проезда – 100 крон, для детей младше 15 лет и пенсионеров старше 70 лет – 60 крон. Билет действует в течение одного дня.
Рядом с трамвайными остановками расположены десятки костелов, в которых выставлены рождественские вертепы. Вертепы есть и в соборе Святого Вита на Пражском Граде, и в храме Девы Марии Победоносной и Святого Антония Падуанского, где находится фигурка пражского младенца Иисуса (остановка Hellichova).
Подробную программу пражских костелов на Рождество можно узнать здесь.
Источник: dpp.cz