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В Праге между костелами с рождественскими вертепами запустили исторический трамвай

В Праге между костелами с рождественскими вертепами запустили исторический трамвай

Александра Кириченко 1 0
Трамвай будет ходить по специальному маршруту, который начинается на станции Královka и заканчивается у выставочного центра Голешовице, 25, 26, 28 и 29 декабря с 13 до 17 часов.
Фото: dpp.cz
В Праге между костелами с рождественскими вертепами запустили исторический трамвай

С конечных остановок Královka и Planetárium Praha трамвай отправляется в 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00. Он следует по маршруту Královka – Pohořelec – Brusnice – Pražský hrad – Malostranská – Malostranské nám. – Újezd – Národní divadlo – Národní třída – Lazarská – Václavské nám. – Jindřišská – Náměstí Republiky – Strossmayerovo nám. – Výstaviště Holešovice (Planetárium Praha), останавливаясь на всех перечисленных станциях.

Стоимость проезда – 100 крон, для детей младше 15 лет и пенсионеров старше 70 лет – 60 крон. Билет действует в течение одного дня.

Рядом с трамвайными остановками расположены десятки костелов, в которых выставлены рождественские вертепы. Вертепы есть и в соборе Святого Вита на Пражском Граде, и в храме Девы Марии Победоносной и Святого Антония Падуанского, где находится фигурка пражского младенца Иисуса (остановка Hellichova).

Подробную программу пражских костелов на Рождество можно узнать здесь

Источник: dpp.cz

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Темы
Рождество Прага трамвай Транспортное предприятие Праги
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