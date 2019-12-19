В шорт-лист претендентов на «Оскар-2020» попали две чешские ленты

Так, полнометражные фильмы представлены картиной «Раскрашенная птица» режиссера Вацлава Маргуола. Конкуренцию ей составят фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда», лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» «Паразиты» Пона Джуна Хо, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Тело Христово» польского режиссера Яна Комасы, эстонский фильм «Правда и справедливость», французская лента «Отверженные», «Оставшиеся» от Венгрии и «Атлантика» от Сенегала.
В категории короткометражных анимационных фильмов номинирована «Дочь» выпускницы FAMU Дарьи Кащеевой. Ранее лента Дарьи, родившейся в Таджикистане россиянке, завоевала студенческий «Оскар». Также в этой категории представлен мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».
Полный список номинантов 92-й премии «Оскар» назовут 13 января, а саму премию вручат 9 февраля 2020 года.
Источник: czechcrunch.cz и «Газета.Ru»