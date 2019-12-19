В шорт-лист претендентов на «Оскар-2020» попали две чешские ленты

Американская киноакадемия представила первую часть шорт-листа – по десять картин из категорий «Лучший зарубежный полнометражный фильм» и «Лучший короткометражный анимационный фильм». В обоих списках есть представители Чехии.

Фото: britannica.com

Так, полнометражные фильмы представлены картиной «Раскрашенная птица» режиссера Вацлава Маргуола. Конкуренцию ей составят фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда», лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» «Паразиты» Пона Джуна Хо, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Тело Христово» польского режиссера Яна Комасы, эстонский фильм «Правда и справедливость», французская лента «Отверженные», «Оставшиеся» от Венгрии и «Атлантика» от Сенегала.

В категории короткометражных анимационных фильмов номинирована «Дочь» выпускницы FAMU Дарьи Кащеевой. Ранее лента Дарьи, родившейся в Таджикистане россиянке, завоевала студенческий «Оскар». Также в этой категории представлен мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».

Полный список номинантов 92-й премии «Оскар» назовут 13 января, а саму премию вручат 9 февраля 2020 года.

Источник: czechcrunch.cz и «Газета.Ru»