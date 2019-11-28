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Названы пять самых посещаемых музеев Праги

Названы пять самых посещаемых музеев Праги

Дмитрий Иволга 144 0
Согласно отчету, опубликованному Eurostat, за прошлый год на пять самых популярных музеев чешской столицы пришлось 4 226 134 посещения. Национальный музей, главное здание которого открылось после ремонта только к концу 2018 года, не смог возглавить топ-5.
Фото: muzeumprahy.cz
Названы пять самых посещаемых музеев Праги

На первом месте в списке оказался Музей Праги (Muzeum hlavního města Prahy), набравший 1 533 975 посещений. Второе место досталось Еврейскому музею в Праге (Židovské muzeum), который привлек 721 193 посетителя. 

На третьем месте Национальная галерея (Národní galerie, 711 928 посещений), далее следует Национальный музей (Národní muzeum, 666 483), и замыкает пятерку Национальный музей сельского хозяйства (Národní zemědělské muzeum, 592 555). Таким образом, все пять самых популярных заведений находятся в чешской столице.

Полностью многостраничный отчет можно посмотреть здесь.

Источник: expats.cz 

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