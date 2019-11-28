Названы пять самых посещаемых музеев Праги

Дмитрий Иволга 19:08 144

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Согласно отчету, опубликованному Eurostat, за прошлый год на пять самых популярных музеев чешской столицы пришлось 4 226 134 посещения. Национальный музей, главное здание которого открылось после ремонта только к концу 2018 года, не смог возглавить топ-5.

Фото: muzeumprahy.cz