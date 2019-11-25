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Крышу «Люцерны» можно вновь посетить накануне Рождества

Крышу «Люцерны» можно вновь посетить накануне Рождества

Александра Кириченко 538 0
В выходные Адвента для посетителей снова откроется крыша известного здания в центре Праги. Там можно будет полюбоваться необычным видом на предрождественскую Прагу и зарядиться праздничным настроением без суеты.
Фото: facebook.com/strechalucerny
Крышу «Люцерны» можно вновь посетить накануне Рождества

Крыша будет открыта по пятницам, субботам и воскресеньям с 30 ноября по 22 декабря включительно. По пятницам ее можно посетить с 15:00 до 20:00, по выходным — с 10:00 до 18:00. Вход — 100 крон, для детей до 15 лет бесплатно. В стоимость билета входит кружка глинтвейна или горячего яблочного сока.

На крыше будет звучать рождественская музыка. Организаторы также обещают запах свежей праздничной выпечки (и саму выпечку), вертеп с живыми зверями, кадки и аквариумы с карпами и бар с традиционным меню. Подробности можно узнать здесь.

Источник: facebook.com/strechalucerny

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Темы
Рождество ярмарка Прага
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