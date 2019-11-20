В Праге открылась Неделя российского кино

Четвертый кинофестиваль Flash Film Festival открылся мировой премьерой фантастической картины «Кома». Всего до 25 ноября чешские зрители смогут увидеть 24 новых фильма разных жанров. Каждый из них лично представят создатели — актеры, режиссеры, продюсеры.

Так, фильм «Кома» представили сыгравший в нем главную роль актер Риналь Мухаметов и продюсеры ленты Армен Ананикян (он же генеральный продюсер Flash Film Festival) и Сарик Андранисян, 20 ноября режиссер Владимир Хотиненко расскажет о своей картине «Ленин. Неизбежность», и в тот же день сопродюсер фестиваля Михаил Галустян — комедию «Бабушка легкого поведения — 2», в которой сыграл одну из главных ролей.

Как рассказал Армен Ананикян, постпродакшен «Комы» завершился буквально на днях, фильм прибыл в Прагу только в день открытия, однако команде удалось подготовить к мировой премьере чешские субтитры. В России премьера состоится только 30 января 2020 года.

Исполнитель главной роли Риналь Мухамедов считает главной идеей картины выбор между любовью и славой. «Любой творческий человек сталкивается с выбором, что важнее — слава и любовь, которая дается очень терпким, нелегким путем», — отметил он, добавив, что, по его мнению, фантастика открывает истину жизни, в отличие от фильмов про жизнь, где много всего придуманного.

Пражская публика приняла ленту очень тепло. Стоит отметить, что в рамках фестиваля «Кому» еще моно будет увидеть 23 и 24 ноября. О масштабности фильма говорит то, что, как рассказал его продюсер Сарик Андреасян, ленту закупили в США, Францию, Италию, Германию и Китай.

На торжественном открытии фестиваля в «Славянском доме» также присутствовали актеры Ян Цапник, Янина Студилина, Даниил Муравьев и другие знаменитости. Артисты остались в восторге от организации Flash Film Festival и от Праги. Риналь Мухаметов ответил, что для него визит в Прагу стал в какой-то мере возвращением домой, потому что в Чехии он снимался в картине «Три мушкетера». Ян Цапник, который тоже был на премьере, отметил, что последний раз посещал Прагу в 1998 году с гастролями Большого драматического театра.

О фестивале Flash Film Festival

В программе собраны самые успешные и знаковые картины, которые представляют различные жанры, от хоррора до комедии, и разные форматы — от кассовых чемпионов до лауреатов фестивалей. Среди них трогательная семейная лента «Робо», которую пражский зритель увидит одновременно с жителями России, еще одна семейная картина «Битва», шпионский боевик «Герой», чей мировой прокат только начинается, эпичный российско-китайский проект «Тайна печати дракона», победившая на фестивале «Окно в Европу» и снятая на мобильный телефон лента «Смерть нам к лицу», лауреаты фестиваля «Кинотавр» «Ван Гоги» и «Выше неба», фильм «Юморист»; хитовые комедии «Трезвый водитель» и «Как я стал русским»; хоррор «Пиковая дама: Зазеркалье»; любимая зрителями «Громкая связь», кассовая сенсация и самый актуальный фильм года «Текст» Клима Шипенко с Александром Петровым в главной роли, новая работа Валерия Тодоровского «Одесса» и многие другие картины.

Фильмом закрытия станет европейская премьера фантастического триллера «Аванпост». Жители Чехии смогут увидеть эту картину одновременно с российскими зрителями. В Праге фильм представит режиссер Егор Баранов, актеры Алексей Чадов и Лукерья Ильяшенко.

Полную программу фестиваля и список будущих гостей можно узнать на его сайте. По поводу бронирования билетов просьба обращаться на e-mail fffest19@gmail.com.