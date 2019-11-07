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Стена Леннона из места для граффити превратилась в галерею под открытым небом

Стена Леннона из места для граффити превратилась в галерею под открытым небом

Александра Кириченко 133 0
В четверг, 7 ноября, общественности представили обновленную стену Джона Леннона на Малой Стране в Праге. Наносить граффити на нее теперь разрешено только профессиональным художникам, а общественности выделены места, где можно оставить надпись мелом, карандашом или фломастером.
Стена Леннона из места для граффити превратилась в галерею под открытым небом

Стену расписали 30 чешских и иностранных художников. Главным мотивном стала карта мира, на которой на 30 языках написано название песни Джона Леннона «All You Need is Love». Есть на стене и портрет музыканта. Куратором проекта выступил дизайнер, автор первого логотипа организации «Гражданский форум» Павел Штястны.

У стены установлена таблица с информацией о запрете граффити. Следить за местом будет камера, подключенная к городской системе видеонаблюдения. Городская полиция станет чаще патрулировать площадь. Если предотвратить вандализм не удастся, последствия устранят пражские коммунальные службы. У стены запрещен и так называемый баскинг – выступления уличных артистов, собирающих деньги.

Стена Джона Леннона окружает сад Мальтийского ордена. Летом 2019 года руководство организации приняло решение обновить стену и запретить на ней стихийное граффити, так как здесь все чаще появлялись вульгарные надписи. Кроме того, нетрезвые туристы, которым туристические агентства рекламировали это место в качестве площадки для граффити, заодно разрисовывали деревья и другие объекты.

Надписи и рисунки стали появляться на стене в 70-х годах прошлого века. После трагической гибели Джона Леннона в 1980 году она превратилась в место паломничества его поклонников, которые писали на стене отрывки из песен. Здесь собирались и противники коммунистического режима. Стена, которую не раз перекрашивали по указанию властей, стала символом свободы. Подробнее об этом уникальном объекте можно узнать из статьи 420on.cz.

Источники: idnes.cz и ceskenoviny.cz 

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Темы
Прага граффити
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