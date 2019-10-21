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Noize MC даст концерт в Праге в ближайшую пятницу

Noize MC даст концерт в Праге в ближайшую пятницу

Info Portal 96 0
25 октября 2019 года с программой «XVI. Лучшее» в Праге выступит Иван Алексеев, он же Noize MC.
Фото: @Dyuzhakin
Noize MC даст концерт в Праге в ближайшую пятницу

Это уже третий концерт Noize MC в чешской столице. Музыка Ивана совмещает в себе черты нескольких жанров и стилей: уличного хип-хопа, панка, регги и брейкбита. Noize MC известен неоднократной критикой российских властей и не стесняется открыто выражать свое мнение. Кроме песен, посвященных острым проблемам современности, на его счету множество хитов, например «Устрой дестрой», «Жвачка», «Выдыхай» и «На Марсе классно».

С Noize MC сотрудничали Вопли Видоплясова, Кирпичи, Ляпис Трубецкой, Тараканы! и другие исполнители. В конце 2018 года вместе с Oxxxymiron и Бастой он поддержал рэпера Хаски благотворительным концертом против цензуры в искусстве «Я буду петь свою музыку», а в сентябре 2019 года выпустил композицию «Все как у людей» в рамках трибьюта Егору Летову, клип на которую за первые сутки набрал на YouTube почти 1,5 млн просмотров.

 

Концерт Noize MC состоится в клубе MeetFactory (Ke Sklárně 15, Praha 5). Начало — в 20:00, вход с 19:00. Билеты (одна категория — стоя) можно будет купить прямо на месте перед началом выступления.

 

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