Париж — самый красивый город в мире, Прага заняла 14-е место

Париж признан самым красивым городом на планете по результатам опроса, инициированного порталом Flight Network. В опросе приняли участие более тысячи журналистов и представителей туристических агентств разных стран. Прага заняла в рейтинге 14-е место.

Список содержит в общей сложности 50 самых красивых городов мира. На втором месте после Парижа, который неразрывно связан с романтической архитектурой, уличными художниками и хорошей едой, расположился Нью-Йорк. Третье место занял британский Лондон. Пятерку лидеров замыкают Венеция (Италия) и Ванкувер (Канада).

Согласно рейтингу, чешская столица является 14-й по красоте в мире. В целом в топ-20 доминируют европейские города, такие как Лиссабон, Португалия, Амстердам, Нидерланды, Будапешт, Венгрия и Вена, Австрия. Но есть и более экзотические места: Буэнос-Айрес, Гавана, Кито, Куско, Ханой или Картахена, а также индийский Джайпур, который называют Розовым городом.