Прощай, Карел Готт!

С семи часов утра очередь к Славянскому острову растянулась до пражского района Смихов. Во время церемонии прощания будет звучать подборка песен Карела Готта. У гроба певца – почетный караул, поскольку похороны проходят с государственными почестями. Гроб размещен в большом зале дворца, рядом с ним - сердце из роз с надписью: «Я люблю тебя, всегда твоя Ивана», скрипичный ключ из цветов и чешский флаг. Церемонию прощания в прямом эфире транслирует Чешское телевидение.
Организаторы ожидают десятки тысяч посетителей в течение дня. Люди, которые допущены в зал, смогут положить цветы и подписаться в книге соболезнований. В субботу, 12 октября, в Соборе Святого Вита состоится поминальное богослужение, которое будет служить кардинал Доминик Дука, архиепископ Пражский. Завтра в Чехии объявлен День национального траура.
Источник: novinky.cz