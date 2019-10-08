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Стену Леннона на Кампе отреставрируют за 250 тысяч крон

Стену Леннона на Кампе отреставрируют за 250 тысяч крон

Марина Комарова 209 0
С инициативой реконструировать стену Леннона выступил Орден Мальтийских рыцарей, которому принадлежит объект. На этих выходных на Велкопржеворской площади начнутся подготовительные работы, а сам ремонт запланирован на середину октября.
Стену Леннона на Кампе отреставрируют за 250 тысяч крон

Стоимость ремонта составит 250 тысяч крон. После открытия на стене смогут рисовать только профессиональные художники, и их изображения должны будут содержать мотивы и символику, связанную с жизнью и деятельностью Джона Леннона. По замыслу Ордена Мальтийских рыцарей, стена должна превратиться в уличную галерею, а не быть местом для бессмысленных и вульгарных граффити.

«Во время реконструкции будет отремонтирован поврежденный карниз и верхняя часть стены, кроме того, стену Леннона заново покрасят», — рассказала Хедвика Чепелова из AMI Communications.

Открытие обновленной стены Леннона запланировано на конец ноября и будет приурочено к 30-летию бархатной революции. Администрация Праги 1 пообещала установить видеокамеры возле стены и усилить полицейские патрули. 

Источник: blesk.cz

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