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В Праге в преддверии Хэллоуина выбрали самую красивую тыкву

В Праге в преддверии Хэллоуина выбрали самую красивую тыкву

Марина Комарова 327 0
Жители Праги 1 приняли участие в конкурсе на самый красивый фонарь, вырезаемый из тыквы и напоминающий голову с пугающим или забавным лицом.
В Праге в преддверии Хэллоуина выбрали самую красивую тыкву

Семьи с детьми и пожилые люди могли украсить по одной тыкве в надежде на то, что она войдет в число победителей. В течение дня на площади выступали детский театр, были организованы музыкальные спектакли, а также дегустация блюд из тыквы. Акция символически завершила сезон местного общественного сада «За Гашталем». 

«Я рад, что общественный сад — это не просто место, где выращивают салат, зелень или клубнику. Это также место для встреч с соседями, знакомств с новыми людьми. Более того, это также оригинальный способ возродить городской ландшафт», — сказал заместитель мэра Петр Глубучек.

Конкурсантам предоставили мастерскую со всем оборудованием для творческих занятий. Победители конкурса получили подарки, а десять самых красивых тыкв будут выставлены на детской площадке Za Haštalem, где расположен первый общественный сад в Праге 1. 

Фонарь из тыквы (англ. Jack-o'-lantern — «Джек-фонарь») — один из самых узнаваемых атрибутов Хэллоуина. Традиция вырезать в тыкве лица имеет в англоязычных странах многовековую историю. Впервые «светильники Джека» появились в Ирландии и горной Шотландии, и первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, отгоняет от него злых духов.

Источник: praha.eu

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