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Прощание с Карелом Готтом состоится 11 октября

Прощание с Карелом Готтом состоится 11 октября

Марина Комарова 738 0
В пятницу, 11 октября, во Дворце Жофин в Праге общественность сможет проститься с популярным чешским певцом Карелом Готтом, который скончался в ночь на среду.
Прощание с Карелом Готтом состоится 11 октября

12 октября в соборе Святого Вита пройдет поминальное богослужение с участием близких Готта, а затем похороны, сообщила вдова певца Ивана Готтова.

Один из символов Чехии, прославленный певец Карел Готт скончался 1 октября, незадолго до полуночи, на 81-м году жизни. Он умер дома, в кругу семьи, от острого лейкоза.

«В соответствии с волей моего мужа и предварительной договоренностью с архиепархией Праги состоится поминальное богослужение, которое будет служить кардинал Доминик Дука, архиепископ Пражский. Оно пройдет для приглашенных гостей в субботу, 12 октября, и начнется в 11 часов в храме святого Вита на Пражском Граде», — сообщила Готтова. После этого состоятся похороны певца, однако дату вдова не уточнила.

Прощание общественности с Готтом пройдет в пятницу, 11 октября, с 8 до 20 часов во дворце Жофин на Славянском острове в Праге.

«Одновременно я бы хотела поблагодарить всех, кто выразил свои соболезнования в связи со смертью моего мужа. Благодарю также господина премьера и правительство за инициативу, связанную с проведением государственных похорон. После тщательного размышления я согласилась с организацией похорон с государственными почестями», — написала вдова певца в Facebook.

Источник: novinky.cz

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Чехия музыка
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