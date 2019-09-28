На открытие фестиваля российского кино в Праге приехали Лунгин и Шахназаров

В Праге 27 сентября открылся фестиваль российского кино «Новый русский фильм». В этом году в чешской столице за девять дней будет показано 40 фильмов на русском языке с чешскими субтитрами, состоятся творческие встречи с представителями киноиндустрии.

Директор «Нового русского фильма» Наталья Судленкова рассказала на пресс-конференции, что идея фестиваля принадлежит послу России в Чехии Александру Змеевскому. «Мы хотим показать Россию во всем ее бесконечном разнообразии людей, народов, культур, традиций, обычаев, городов, лесов, рек — всего, что связано с этой огромной, бесконечной страной», — охарактеризовала она задачу фестиваля. «Мы очень ждем, что чешский зритель придет на эти фильмы», — добавила она.

Андрей Кончаков, директор Российского центра науки и культуры, где будет представлена короткометражная программа, охарактеризовал фестиваль как самое крупное и яркое событие российско-чешской программы культурных обменов. По его словам, фестиваль «развивается в геометрической прогрессии»: в прошлом году в программе было 20 лент, в этом году их в два раза больше.

Наталия Судленкова и Александр Галибин на пресс-конференции

Программный директор фестиваля кинокритик Мария Безрук назвала программу этого года авантюрной, а сам киносмотр — самым крупным по количеству фильмов русским фестивалем в Европе. Задача программы, по ее словам, представить весь спектр российского кинематографа последних двух лет, поэтому для показа отобраны как игровые картины, так и документальные и анимационные. Среди представленных жанров — военные, исторические драмы, экранизации, артхаусные авторские фильмы, психологические драмы, мелодрамы, комедии, фильмы ужасов, семейное кино и мультфильмы. «Мы бы очень хотели, чтобы наш фестиваль стал площадкой для проката российских картин в Чехии», — резюмировала Мария Безрук.

Также в пресс-конференции приняли участие актер и режиссер Александр Галибин, который представит в Праге свой новый фильм, военную драму «Сестренка», и баскетболист Иван Едешко, прославившийся «золотым пасом» в финале мюнхенской Олимпиады 1972 года. В фильме «Движение вверх», который также будет показан на фестивале, его сыграл Кузьма Сапрыкин.

Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко на пресс-конференции

Фестиваль «Новый русский фильм» открылся показом ленты «Двое» в кинотеатре Cinema City Slovanský dům. На церемонию открытия прибыли режиссеры Павел Лунгин и Карен Шахназаров, перед гостями выступил посол Российской Федерации Александр Змеевский, а представитель администрации президента Чехии Петр Пирунчик зачитал письмо Милоша Земана, под патронатом которого проходит мероприятие. В своем обращении глава государства признал, что чешская широкая общественность недостаточно знакома с российским кино: со времен Чехословакии его знают скорее не по произведениям Эйзенштейна, Тарковского, Рязанова или Шахназарова, а по фильму «Морозко».

Показы в рамках фестиваля продолжатся в «Славянском доме», а также в кинотеатрах Dlabačov, Evald, Atlas и Mat.