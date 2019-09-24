Уличные художники за одну ночь разрисовали здания в центре Праги

Местные власти разрешили уличным художникам нанести граффити на некоторые здания в центре Праги, такие как Танцующий дом, торговый центр «Котва» и Дом моды на Вацлавской площади. Графитти были созданы за одну ночь.

Цель акции — привлечь внимание к проблеме недостатка легального пространства для стрит-арта. В акции приняли участие около 20 художников, в общей сложности были разрисовано около 190 кв. метров фасадов домов. Большинство «картин» — временные, потому что размещение постоянных рисунков на исторических зданиях запрещено.

За ночь художники разрисовали 13 зданий, включая Танцующий дом, торговый центр «Котва» и Дом моды на Вацлавской площади. Новый «фасад» также получило противоатомное убежище на бывшем заводе автозапчастей Micron в районе Модржаны и другие объекты.

«Цель акции состояла в том, чтобы поднять авторитет стрит-арта как настоящего искусства, способного оживить город и сделать различные места более привлекательными для туристов. В Чехии возможностей для уличных художников меньше, чем в других европейских странах. Мы приняли решение превратить ареал Koh-i-noor во Вршовицах в новое пространство для стрит-арта», — сказала маркетинговый директор компании PSN Катержина Юкл.

Источник: echo24.cz