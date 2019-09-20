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В Праге и других городах Чехии запланирован масштабный фестиваль современного российского кино

В Праге и других городах Чехии запланирован масштабный фестиваль современного российского кино

Info Portal 81 0
В Чехии во второй раз состоится кинофестиваль «Новый русский фильм», организованный посольством России. Он откроется 27 сентября торжественной церемонией и показом фильма «Двое» в пражском кинотеатре Cinema City — Slovanský dům, а после 6 октября переместится в другие города республики — Остраву, Брно, Пльзень и Злин.
В Праге и других городах Чехии запланирован масштабный фестиваль современного российского кино

Планы организаторов фестиваля выглядят абициозными: в чешской столице обещается показ более 30 новых российских фильмов в разных жанрах и встречи с актерами и режиссерами. Так, среди гостей заявлены Гоша Куценко, Павел Крайнов, Павел Чинарёв, Анна Чиповская, Анастасия Колова, Раиса Гришина, Борис Акопов и другие, а в церемонии открытия ожидается участие Карена Шахназарова и Павла Лунгина.

Также в рамках фестиваля запланирована встреча со всемирно известным российским путешественником Федором Конюховым и его коллегой Леонидом Кругловым.

Подробную информацию о фестивале «Новый русский фильм» можно узнать на его сайте.

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Темы
кино кинорежиссёры фестиваль Россия
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