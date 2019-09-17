В Праге состоится концерт Стаса Михайлова

Российский исполнитель выступит на сцене Форума Карлин (Прага 8) в субботу, 28 сентября. В продаже остались последние билеты.

В апреле этого года Стас Михайлов, заслуженный артист Российской Федерации, десятикратный лауреат премии «Шансон года», восьмикратный обладатель награды «Золотой граммофон» и автор 12 номерных альбомов, отметил 50-летие. Теперь он готов отпраздновать эту серьезную веху с чешскими поклонниками. Юбилейный концерт начнется в 19:30.

Стас Михайлов представит публике новую программу «Все для тебя», посвященную жизненному пути человека с неизбежными печалями и радостями, красотой, верой, любовью и надеждой. Гостей мероприятия в Праге ждет не шоу в привычном понимании, а современная высокотехнологичная постановка, во время которой Стас Михайлов будет общаться с залом без дополнительного антуража и приглашенных звезд.

Исполнитель говорит, что юбилей — это не повод подводить итоги, а краткая остановка в пути, чтобы перевести дух и вместе с друзьями и всеми гостями концерта осмыслить пройденные этапы. Перед публикой Михайлов предстанет в новом амплуа — философа, странника и мечтателя, и исполнит не только хиты, но и новые композиции, которые раскрывают нынешнее духовное состояние артиста и его внутренний мир. Поэтому программа «Все для тебя» придется по душе и поклонникам, которые не пропускают ни одного концерта певца, и «случайным» слушателям.



Стас Михайлов обещает «петь так, чтобы заставить людей распахнуть душу и открыть потаенные уголки своих сердец». Гостей концерта ждут вихрь эмоций и впечатлений, заряд позитива, и, разумеется, качественный живой звук.

Купить билеты на концерт Стаса Михайлова в Праге можно на сайте tickets.420on.cz.