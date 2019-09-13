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Помещения внутри береговой стены на набережной Рашина переданы Праге

Помещения внутри береговой стены на набережной Рашина переданы Праге

Марина Комарова 390 0
Новые помещения внутри береговой стены на набережной Рашина и на Верхней набережной были торжественно открыты после реконструкции.
Помещения внутри береговой стены на набережной Рашина переданы Праге

Как уже сообщал 420on.cz, осенью арендаторы откроют здесь новые студии и кафе. В официальной церемонии приняли участие мэр Праги Зденек Гржиб, советник мэра по недвижимости Ян Хабр, архитектор Петр Янда, представители компании Trade Center Praha и подрядчики строительства. На мероприятии были представлены новые операторы, которые в ближайшие недели займут восстановленные помещения.

«Оживление берегов пражской реки — одна из крупнейших инвестиций столицы в общественное пространство за последние десятилетия. Я очень рад, что нам удалось довести до конца идею, возникшую десять лет назад. Реконструированные пространства позволят набережным жить активной жизнью круглый год, а не только в весенние и летние месяцы», — заявил мэр Праги.

«Всего было реконструировано 20 помещений, в том числе три галереи, две мастерские, три студии, одно отделение муниципальной библиотеки и три туалета. Остальные — это кафе. Реконструкция обошлась почти в 174 млн крон», — добавил Ян Хабр.

«Потребовалось 19 месяцев, чтобы восстановить помещения, включая подготовительный этап. Самым сложным этапом была транспортировка гигантских стеклянных линз и их последующая установка, которую обеспечивала специальная система с присосками от компании Sipral, поставщика технических решений для вращающихся дверей. Работы по реконструкции также включали в себя эффективных меры, которые должны предотвратить любой ущерб в случае наводнения. Нам пришлось решить ряд специфических задач и неожиданных проблем», — рассказал Ян Неедлы, координатор управления по противостоянию наводнениям компании Trade Center Praha.

Источник: praha.eu

 

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Темы
Прага архитектура строительство рестораны
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