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Национальной технической библиотеке в Праге исполняется 10 лет

Национальной технической библиотеке в Праге исполняется 10 лет

Марина Комарова 232 0
Национальная техническая библиотека, расположенная в пражском районе Дейвице, 9 сентября отмечает юбилей — 10 лет с момента создания.
Национальной технической библиотеке в Праге исполняется 10 лет

На пресс-конференции ее директор Мартин Свобода представил программу юбилейных мероприятий. Также он рассказал, что услугами библиотеки пользуются ежедневно от 1000 до 1500 человек. «Количество посетителей постоянно растет, и мы приближаемся к показателю 900 тысяч человек в год», — сказал Свобода. В собрании заведения насчитывается более 1,5 млн книг.

Он отметил, что 2012 и 2013 годы были ключевыми в истории библиотеки, когда она была интегрирована с книгохранилищами соседних университетов: первой была библиотека Института химической технологии, за ней последовала библиотека Института органической химии и биохимии.

Стратегия развития библиотеки предусматривает рост числа электронных источников информации и расширение залов и пространств для читателей. В понедельник, 9 сентября, в здании открывается выставка, посвященная истории Национальной технической библиотеки. 

Источник: denik.cz

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Темы
книги университеты Прага библиотеки Чехия
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