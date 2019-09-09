Национальной технической библиотеке в Праге исполняется 10 лет

Национальная техническая библиотека, расположенная в пражском районе Дейвице, 9 сентября отмечает юбилей — 10 лет с момента создания.

На пресс-конференции ее директор Мартин Свобода представил программу юбилейных мероприятий. Также он рассказал, что услугами библиотеки пользуются ежедневно от 1000 до 1500 человек. «Количество посетителей постоянно растет, и мы приближаемся к показателю 900 тысяч человек в год», — сказал Свобода. В собрании заведения насчитывается более 1,5 млн книг.

Он отметил, что 2012 и 2013 годы были ключевыми в истории библиотеки, когда она была интегрирована с книгохранилищами соседних университетов: первой была библиотека Института химической технологии, за ней последовала библиотека Института органической химии и биохимии.

Стратегия развития библиотеки предусматривает рост числа электронных источников информации и расширение залов и пространств для читателей. В понедельник, 9 сентября, в здании открывается выставка, посвященная истории Национальной технической библиотеки.

Источник: denik.cz