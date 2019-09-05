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Чехи попросили новосибирские власти сохранить дом Янки Дягилевой

Чехи попросили новосибирские власти сохранить дом Янки Дягилевой

Марина Комарова 1 0
Открытое письмо к новосибирским властям представители чешской интеллигенции отправили 4 сентября, в день рождения культовой рок-исполнительницы.
Чехи попросили новосибирские власти сохранить дом Янки Дягилевой

Открытое письмо подписали представители пражской интеллигенции, среди которых профессор Цюрихского университета Томаш Гланц, кинорежиссёр Пётр Зеленка, музыкальный критик Йозеф Раувольф, а также филологи и музыканты. В своём обращении они призывают ответственных за судьбу дома тщательно взвесить своё решение и не забывать, что распознание, признание и поддержка живой культуры – одна из основных задач государственного управления.

«Мы хотим заявить, что считаем создание музея, памятника или культурного центра, связанного с этой исполнительницей и развивающего наследие сцены, на которой Янка выступала, ценным заветом, который Россия, Сибирь и Новосибирск могут дать всему миру», - говорится в тексте письма.

Дом по адресу Ядринцевская 61, в котором жила новосибирская рок-поэтесса Янка Дягилева, стал объектом общественной дискуссии после того, как в сети появилась информация о его возможном сносе. По инициативе строительной компании «Главное звено» была проведена экспертиза, которая не нашла большой культурной ценности в деревянном доме 1911 года. Поклонники творчества поэтессы методично собирают доказательства её значимости для города и страны. 
 
Это письмо станет весомым аргументом в борьбе за сохранение наследия Янки Дягилевой, поскольку выводит диалог на новый уровень, считает Вадим Терентьев, один из основателей группы «Ядринцевская, 61, Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, обращение привлечет международное внимание к культуре и архитектуре Новосибирска. Отметим, что звезда сибирского андеграунда в своей родословной имела чешские корни.

Напомним, что активисты выступают за признание исторического здания с 2014 года, тогда на доме установили мемориальную доску, а в 2017 году петиция за сохранение дома собрала более 4000 подписей. Подробней о борьбе за памятное здание читайте по ссылке.

Источник: nsktv.ru

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Темы
музыка Чехия Россия
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