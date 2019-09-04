Искатель сокровищ в Пардубице нашел гигантскую старинную чашу стоимостью 3,4 млн крон

Гигантский сосуд из бронзового сплава мужчина обнаружил в районе Кладины у города Пардубице два года назад. Эксперты оценили находку в 3,4 млн крон. Счастливец получит награду в размере 10% от стоимости чаши.

Чаша высотой 60 см и диаметром 56 см станет частью постоянной экспозиции в Пардубицком замке.

«Учитывая уникальность этого предмета, эксперт оценил его культурно-историческую значимость в 3 405 000 чешских крон. Закон позволяет выплатить тому, кто обнаружил предмет, вознаграждение в размере до 10%. Таким образом, нашедший чашу мужчина получит 340 500 крон», — рассказал Роман Линек, заместитель губернатора Пардубицкого края.

Археологи были немного шокированы этим открытием, потому что подобные сосуды до сих пор обнаруживали только в Южной Европе, к тому же не такие большие и не так хорошо сохранившиеся.

Экспертное заключение было подготовлено Институтом археологии Академии наук Чешской Республики.

«В древней Греции подобные сосуды служили для смешивания воды с вином. Мы можем предположить, что в такой чаше также хранились жидкости, возможно, алкогольные напитки, такие как пиво, вино или мед», — пояснил археолог Ян Йилек.

Источник: novinky.cz