Реконструкция Пороховых ворот откладывается

Ремонт планировалось начать в этом году, однако из-за задержки исследовательских работ реконструкция Пороховой башни (Пороховых ворот) в Праге переносится на 2020-й. В частности, будет очищен фасад памятника, а лестница — отреставрирована.

Об этом сообщил куратор объектов музея Праги Карел Кучера. «Мы начали с пола, сделали замеры первоначальных полов, однако разведывательная работа была отложена. Фактический ремонт, когда реставраторы почистят и заменят поврежденные части, завершится в следующем году», — сказал Кучера. По его словам, генеральный проект будет готов к концу года. Реконструкция Пороховых ворот приведет к осветлению фасада памятника. Это будет крупнейший ремонт с конца XIX века, когда здание приобрело свой нынешний облик.

«В процессе очистки фасада будет подробно изучено состояние каменной облицовки. Только тогда станет ясно, сколько ретуши нам предстоит. По приблизительным оценкам, работа займет год», — рассказал Кучера.

Будет восстановлено все здание: лестница, комнаты и некоторые деревянные конструкции. Решение по кровле еще не принято. «Это национальный культурный памятник, имеющий самый высокий уровень защиты. Каждый камень задокументирован», — пояснил специалист.

Пороховая башня (Пороховые ворота) — готическая башня в Праге, памятник архитектуры XV века. Находится на площади Республики по соседству с Муниципальным домом и соединяется с ним крытым мостом. Первый камень башни был заложен в 1475 году. В 1878-1886 годах объект был реконструирован под руководством Йосефа Моцкера. Ворота получили новый неоготический облик в стиле Староместской мостовой башни Карлова моста.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz