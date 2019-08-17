В Москве пройдет фестиваль Чехии

В течение двух дней гости фестиваля будут знакомиться с Чехией — страной замков, красивых пасторальных пейзажей, виноградников, минеральных источников, а еще хоккея, музыки и отличного кинематографа, подарившего миру не одно известное имя.
В рамках фестиваля запланирована концертная программа с участием известных танцевальных и музыкальных коллективов из Чехии, выставка чешских напитков с возможностью дегустации, мастер-классы по приготовлению чешских блюд, проекционное шоу, фотовыставка «Замки и города Чехии», художественные мастер-классы, кукольный спектакль и многое другое.
Источник: czech-festival.ru