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В Москве пройдет фестиваль Чехии

В Москве пройдет фестиваль Чехии

Марина Комарова 420 0
24 и 25 августа 2019 года в Саду им. Баумана во второй раз пройдет Фестиваль Чехии в Москве, организованный при поддержке посольства Чешской Республики в Москве, правительства Москвы и Чешского Центра.
В Москве пройдет фестиваль Чехии
В течение двух дней гости фестиваля будут знакомиться с Чехией — страной замков, красивых пасторальных пейзажей, виноградников, минеральных источников, а еще хоккея, музыки и отличного кинематографа, подарившего миру не одно известное имя. 
 
В рамках фестиваля запланирована концертная программа с участием известных танцевальных и музыкальных коллективов из Чехии, выставка чешских напитков с возможностью дегустации, мастер-классы по приготовлению чешских блюд, проекционное шоу, фотовыставка «Замки и города Чехии», художественные мастер-классы, кукольный спектакль и многое другое.
 
Источник: czech-festival.ru
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Темы
Прага Чехия Москва Россия фестиваль чешское пиво
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