Šlechtovka превратится в пивной ресторан

В Стромовке заканчивают реконструкцию объекта Šlechtová restaurace. Ремонт будет завершен к концу года. Город уже выбрал оператора, который будет управлять рестораном: им станет «Виноградский пивовар», а откроется заведение следующим летом.

Фото: Deník / Martin Divíšek

«Я не могу пока сказать, сколько будет стоить пиво. Однако цены мы установим, как для жителей Праги, не как для туристов», — сказал Ян Корселт, представитель пивоваренного завода. В ресторане планируется проводить культурные мероприятия и концерты, на втором этаже здания будет открыта кофейня.

«Мы связались с десятью компаниями, шесть из которых проявили интерес к объекту. Мы искали фирму, которая предложила бы культурную программу в дополнение к гастрономии», — рассказал Властимил Ежек, директор Муниципального дома, управляющего зданием. «Пока мы говорим о десятилетнем контракте», — добавил Корселт.

Ремонт ветхого здания начался два года назад и обойдется городу в 120 млн крон.

Объект, изначально охотничий дом, был построен в Королевском заповеднике для императора Леопольда I в XVII веке. В 1855 и 1856 годах он был перестроен по планам архитектора Бернарда Грюбера в неоготическом стиле и стал использоваться как садовый ресторан. В 1882 году его арендовал Вацлав Шлехта. Его семья оставалась в Стромовке до Второй мировой войны. «Это была государственная собственность, и благородная семья очень хорошо о ней заботилась», — рассказала историк Петра Хофтихова.

Между 1978 и 1980 годами произошло два разрушительных пожара. «Государство должно было передать сгоревшее здание реставрационным мастерским, но этого не произошло», — добавила Хофтихова. Жемчужина архитектуры барокко разрушалась более 40 лет. В 90-х годах были созданы общественные объединения, которые пытались спасти здание, но денег на ремонт не хватало, а переговоры с муниципалитетом затянулись.

Наводнения в 2002 году затопили Шлехтовку, оставив от нее фактически руины. «Реконструкция откладывалась из-за наводнения и строительства тоннеля Бланка, который проходит прямо под зданием», — пояснил глава Праги 7 Ян Чижински.

Источник: Denik.cz