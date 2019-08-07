Традиционный новогодний фейерверк в Праге отменен

Пражский городской совет единогласно принял решение о замене новогоднего салюта видеомаппингом. О возможной отмене фейерверка уже говорилось в начале года, тогда в качестве альтернатив также рассматривались лазерное шоу и световое шоу с использованием дронов.

Фото: ©Prague City Tourism

«Это шаг не только навстречу всем жителям столицы, которым мешал шум, но и животным, ежегодно подвергавшимся избыточному стрессу. Я верю, что новая форма новогоднего празднования всем понравится, и я рад, что участники коалиции единодушны в ее отношении», — заявил участник городского совета Ян Хабр.

Новогодний салют в Праге традиционно проводился 1 января в 18:00. Последней фейерверк, посвященный 30-летию бархатной революции, обошелся в 1,7 млн крон. Его запускали на Летне.

Где состоится новогодняя видеопроекция, пока неизвестно. Компания, которая ее проведет, будет выбрана в ходе открытого конкурса. Член городского совета по культуре Яна Тршештикова сообщила, что стоимость шоу не должна превысить 2 млн крон.

Масштабный видеомаппинг в Праге можно было увидеть, например, на историческом здании Национального музея в годовщину 100-летия независимой Чехословакии, также к 50-летию полета на Луну видеопроекцию устроили на Жижковской телебашне.

Источник: idnes.cz