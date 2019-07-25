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Обнаружены самые древние наскальные рисунки в Чехии

Обнаружены самые древние наскальные рисунки в Чехии

Марина Комарова 439 0
В Катержинской пещере (Моравский Крас) ученые обнаружили самые древние наскальные рисунки, которые когда-либо были найдены в Чехии.
Обнаружены самые древние наскальные рисунки в Чехии

Моравский Крас — один из крупнейших в Европе карстовых массивов. Эксперты Академии наук Чехии установили, что возраст рисунков составляет около 6200 лет. Рисунки в виде нескольких малозаметных линий нанесены углем на стену примерно в ста метрах от входа в Катержинскую пещеру.

До сих пор самым древним наскальным рисунком чешские ученые считали изображение, найденное в пещере Бычья скала, расположенной недалеко от Катержинской. По данным экспертов, нынешняя находка старше примерно на 1000 лет.

Источник: idnes.cz

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Темы
Чехия история археология учёные
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