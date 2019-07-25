Обнаружены самые древние наскальные рисунки в Чехии

Моравский Крас — один из крупнейших в Европе карстовых массивов. Эксперты Академии наук Чехии установили, что возраст рисунков составляет около 6200 лет. Рисунки в виде нескольких малозаметных линий нанесены углем на стену примерно в ста метрах от входа в Катержинскую пещеру.
До сих пор самым древним наскальным рисунком чешские ученые считали изображение, найденное в пещере Бычья скала, расположенной недалеко от Катержинской. По данным экспертов, нынешняя находка старше примерно на 1000 лет.
Источник: idnes.cz