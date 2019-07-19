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«Гагачат»: самые смешные и странные русскоязычные комментарии в Instagram Леди Гаги

«Гагачат»: самые смешные и странные русскоязычные комментарии в Instagram Леди Гаги

Info Portal 435 0
Русскоязычные пользователи за последнюю неделю превратили Instagram-аккаунт американской певицы Леди Гаги в «гагачат», в котором кроме десятков тысяч рядовых комментаторов успели отметиться и российские знаменитости, и крупные компании уровня Сбербанка, «Алиэкспресса» и «Амедиатеки».
Фото: Instagram певицы
«Гагачат»: самые смешные и странные русскоязычные комментарии в Instagram Леди Гаги

Поводом к вакханалии стала информация о романе певицы с актером Брэдли Купером, отцом ребенка и теперь уже бывшим партнером российской супермодели Ирины Шейк. Начав с осуждения разлучницы, комментаторы перешли к оттачиванию чувства юмора и обсуждению бытовых вопросов вроде рецепта хинкалей, поиска мастера по наращиванию ресниц и того, как справиться с сезонной линькой у медведя. Англоязычные пользователи тем временем недоумевают, а сама певица больше не публикует новые фото.

Редакция 420on.cz уже не первый день не может оторваться от увлекательной дискуссии. Присоединиться к нам можно в этом посте, число комментариев к которому приближается к миллиону.

Для тех, кто еще не провалился в эту черную дыру и бережет свое время, мы собрали самые смешные и неожиданные комментарии звезд, простых смертных и представителей компаний.

Комментарии из инстраграма Леди Гаги

Напомним, Леди Гага и Брэдли Купер сыграли главные роли в фильме 2018 года «Звезда родилась», за что каждый из них был удостоен «Золотого глобуса», еще одну награду лента получила как лучшая драма, а за песню «Shallow» Гаге достался «Оскар». Знаменитости долгое время отрицали слухи о своем романе, но недавно стало известно, что они живут вместе. До Купера россиянка Ирина Шейк встречалась с португальским футболистом Криштиану Роналду. 

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