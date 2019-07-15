Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.59
USD
22.73
RUB
0.36
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
01n 17 °C
За четыре часа люди купили 5000 юбилейных банкнот с портретом Карела Готта

За четыре часа люди купили 5000 юбилейных банкнот с портретом Карела Готта

Марина Комарова 590 0
Утром в воскресенье сотни людей под дождем ждали, когда начнется продажа юбилейной евробанкноты с портретом чешской легенды — певца Карела Готта. Перед началом акции полиция вынуждена была принять меры безопасности из-за оставленного перед магазином Supraphon Musicpoint чемодана.
Фото: Petr Horník, Právo
За четыре часа люди купили 5000 юбилейных банкнот с портретом Карела Готта

Продажу банкнот проводила компания Supraphon Musicpoint. Полиция была на месте рано утром 14 июля. «Около 800 человек собрались перед магазином, когда был найден брошенный чемодан. Вызванный на место пиротехник выяснил, что в чемодане одежда», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

Юбилейная банкнота евро вызвала большой резонанс среди поклонников певца. «С идеей выступил Радим Вацлавик. Это наш коллега, эксперт по историческим чехословацким банкнотам. Поскольку Карел Готт является иконой чехословацкой современной музыки и в этом году ему исполняется 80 лет, Вацлавик предположил, что будет очень интересно напечатать юбилейную банкноту с портретом певца», — пояснил Владислав Клайбан, генеральный директор компании Nunofia, которая выпустила памятные «деньги».

Банкноты с номинальной стоимостью ноль евро продавались по 50 крон за штуку. Они изготовлены из 100% хлопковой бумаги, используемой для производства настоящих евро, и содержат некоторые защитные элементы, например голограмму. Каждое изделие имеет свой серийный номер.

За четыре часа все сувениры были проданы. В социальных сетях уже появились объявления перекупщиков с предложением продать памятную банкноту по цене 5000 крон и выше.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия деньги
Читайте
по теме 
Суд вынес приговор сбившему в Праге на Новый год туристку россиянину
15.07.2019 20:56 Общество
Суд вынес приговор сбившему в Праге на Новый год туристку россиянину
76 0
Женщина-юрист оказалась в психиатрической клинике из-за выращивания конопли
15.07.2019 13:31 Общество
Женщина-юрист оказалась в психиатрической клинике из-за выращивания конопли
383 0
В Чехии поезд столкнулся с автомобилем, погибли четыре человека
15.07.2019 07:53 Общество
В Чехии поезд столкнулся с автомобилем, погибли четыре человека
1123 0
В Оломоуце произошло крупное ДТП, погибли три человека
12.07.2019 13:11 Общество
В Оломоуце произошло крупное ДТП, погибли три человека
1380 0
Последние новости:
15
июля
Суд вынес приговор сбившему в Праге на Новый год туристку россиянину
15.07.2019 20:56 Общество
Суд вынес приговор сбившему в Праге на Новый год туристку россиянину
76 0
Прага планирует расширить сеть перехватывающих парковок
15.07.2019 16:12 Экономика
Прага планирует расширить сеть перехватывающих парковок
183 0
Женщина-юрист оказалась в психиатрической клинике из-за выращивания конопли
15.07.2019 13:31 Общество
Женщина-юрист оказалась в психиатрической клинике из-за выращивания конопли
383 0
В Праге станет жарко, как в Тбилиси и Неаполе
15.07.2019 13:23 Общество
В Праге станет жарко, как в Тбилиси и Неаполе
1132 0
В 60% неполных семей дети проводят все каникулы дома
15.07.2019 11:15 Экономика
В 60% неполных семей дети проводят все каникулы дома
291 0
В Чехии поезд столкнулся с автомобилем, погибли четыре человека
15.07.2019 07:53 Общество
В Чехии поезд столкнулся с автомобилем, погибли четыре человека
1123 0
12
июля
Капитальный ремонт Либеньского моста начнется весной следующего года
12.07.2019 14:37 Экономика
Капитальный ремонт Либеньского моста начнется весной следующего года
968 0
В Оломоуце произошло крупное ДТП, погибли три человека
12.07.2019 13:11 Общество
В Оломоуце произошло крупное ДТП, погибли три человека
1380 0
Чехи летом чаще берут кредиты, даже если им не нужны деньги
12.07.2019 10:19 Экономика
Чехи летом чаще берут кредиты, даже если им не нужны деньги
792 0
В пражском зоопарке родился североамериканский дикобраз
12.07.2019 08:57 Общество
В пражском зоопарке родился североамериканский дикобраз
462 0


Мобильная версия