За парковку в Чешском Крумлове туристические автобусы обязали платить

Уже месяц действуют ограничения на въезд туристических автобусов в Чешский Крумлов – теперь остановиться на одной из двух официальных парковок автобус может, только заплатив определенную сумму. Однако не все турагентства соблюдают правила, и полиция ежедневно выписывает штрафы за неправильную парковку.

В среднем полиция за нарушение новой системы парковки выписывает около четырех штрафов в день. Организаторы туров, несмотря на ограничения, останавливаются в запрещенных местах, подтвердил мэр города Далибор Царда. Агентства жалуются, что теряют туристов из-за того, что клиенты не могут разгрузить свой багаж прямо перед отелем, а вынуждены идти со стоянки пешком.

Туристическим автобусам не разрешается парковаться в центре Чешского Крумлова уже давно. Город дал им возможность останавливаться бесплатно у терминала bus-stop на улице Хвалшинска. Несмотря на это, автобусы с туристами часто использовали остановки общественного транспорта, где блокировали его движение. С 1 июня 2019 года за каждую остановку в городе в специально отведенных местах турагентствам приходится платить по 1250 крон.

В день в Чешский Крумлов приезжает около 140-150 автобусов. Один из представителей этой сферы рассказал, что многие туристы, особенно пожилые, отказываются от поездки, если приходится много ходить пешком. В результате компания, чтобы создать комфорт для клиентов, уже заплатила около 40 тысяч крон штрафов за нарушение правил парковки.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz