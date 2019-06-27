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Названы самые популярные у туристов места в Праге и во всей Чехии

Названы самые популярные у туристов места в Праге и во всей Чехии

Александра Кириченко 666 0
В прошлом году Пражский Град, по данным агентства CzechTourism, посетили 2,44 млн человек, что позволило ему сохранить за собой статус самого посещаемого объекта Чешской Республики. Второе место досталось ведущему на Петршин фуникулеру (2,03 млн туристов), третье — Пражскому зоопарку (1,43 млн).
Названы самые популярные у туристов места в Праге и во всей Чехии

На четвертом месте оказался технический памятник, находящийся за пределами чешской столицы — промышленный комплекс Долни Витковице (Dolní Vítkovice) в Остраве. Его в 2018 году посетили 1,36 млн человек, во многом столь высокий показатель объясняется проведением там музыкального фестиваля Colors of Ostrava.

В топ-10 классических туристических объектов, помимо упомянутых выше, вошли два аквапарка — Aqualand Praha (820 тысячи посетителей) и Aqualand Moravia (792,8 тысячи), смотровая башня на Петршинском холме (697,6 тысячи), Пинкасова синагога в Праге (682,1 тысячи), зоопарк города Злин (648,4 тысячи) и Староместская ратуша (599,5 тысячи).

В Среднечешском крае к самым посещаемым объектам, кроме аквапарка Aqualand, формально расположенного за пределами столицы, отнесены Костница в городе Кутна-Гора (446,9 тысячи) и собор Святой Варвары, расположенный там же (324,2 тысячи).

Самым посещаемым музеем 2018 года стал Ярмарочный дворец в Праге, второе место занял Музей лесничества, охоты и рыболовства в Глубоке-над-Влтавоу, третье — Музей пивоварения и исторические подземелья в городе Пльзень.

Полный рейтинг можно посмотреть здесь (pdf).

«С туризмом надо работать очень мудро, это наша чешская нефть, — заявил Ян Гергет, новый директор CzechTourism. — В развитых странах добыча нефти или газа не вредит окружающей среде или местным жителям. Это правило должно касаться и туризма у нас». Под «мудрой работой» подразумевается предложение гостям альтернативных направлений вместо перегруженных в разгар сезона центра Праги, Чески-Крумлова или Адршпашских скал.

Также глава агентства подчеркнул, что доля доходов от туризма в ВВП Чехии в 2017 году составила 2,9%, а работало в этой отрасли 239 тысяч человек. Для сравнения, сельское хозяйство в позапрошлом году обеспечило 2,8% ВВП и вдвое меньше рабочих мест, чем обслуживание туристов.

Источник: CzechTourism 

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Темы
Туризм Прага Пражский град Среднечешский край Чески Крумлов CzechTourism
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