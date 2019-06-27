Названы самые популярные у туристов места в Праге и во всей Чехии

На четвертом месте оказался технический памятник, находящийся за пределами чешской столицы — промышленный комплекс Долни Витковице (Dolní Vítkovice) в Остраве. Его в 2018 году посетили 1,36 млн человек, во многом столь высокий показатель объясняется проведением там музыкального фестиваля Colors of Ostrava.
В топ-10 классических туристических объектов, помимо упомянутых выше, вошли два аквапарка — Aqualand Praha (820 тысячи посетителей) и Aqualand Moravia (792,8 тысячи), смотровая башня на Петршинском холме (697,6 тысячи), Пинкасова синагога в Праге (682,1 тысячи), зоопарк города Злин (648,4 тысячи) и Староместская ратуша (599,5 тысячи).
В Среднечешском крае к самым посещаемым объектам, кроме аквапарка Aqualand, формально расположенного за пределами столицы, отнесены Костница в городе Кутна-Гора (446,9 тысячи) и собор Святой Варвары, расположенный там же (324,2 тысячи).
Самым посещаемым музеем 2018 года стал Ярмарочный дворец в Праге, второе место занял Музей лесничества, охоты и рыболовства в Глубоке-над-Влтавоу, третье — Музей пивоварения и исторические подземелья в городе Пльзень.
Полный рейтинг можно посмотреть здесь (pdf).
«С туризмом надо работать очень мудро, это наша чешская нефть, — заявил Ян Гергет, новый директор CzechTourism. — В развитых странах добыча нефти или газа не вредит окружающей среде или местным жителям. Это правило должно касаться и туризма у нас». Под «мудрой работой» подразумевается предложение гостям альтернативных направлений вместо перегруженных в разгар сезона центра Праги, Чески-Крумлова или Адршпашских скал.
Также глава агентства подчеркнул, что доля доходов от туризма в ВВП Чехии в 2017 году составила 2,9%, а работало в этой отрасли 239 тысяч человек. Для сравнения, сельское хозяйство в позапрошлом году обеспечило 2,8% ВВП и вдвое меньше рабочих мест, чем обслуживание туристов.
Источник: CzechTourism