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Мэр Венеции в борьбе с туристами надеется на помощь ЮНЕСКО

Мэр Венеции в борьбе с туристами надеется на помощь ЮНЕСКО

Марина Комарова 218 0
Мэр Венеции хочет привлечь ЮНЕСКО к борьбе с наплывом туристов. По его словам, регистрация города в списке памятников, находящихся в опасности, может убедить итальянское правительство ускорить планы по введению запрета на посещение города большими круизными лайнерами.
Мэр Венеции в борьбе с туристами надеется на помощь ЮНЕСКО

В начале июня круизный лайнер врезался в причал в Венеции и повредил другое судно. В результате инцидента были ранены четыре человека.

 

Мэр Луиджи Бругнаро говорит, что не ждет помощи от правительства. Поэтому он обратился в ЮНЕСКО. «Мы попросим внести город в черный список. Венеция в опасности, и мы чувствуем угрозу», — заявил мэр. В настоящее время в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которым угрожает опасность, находятся 54 памятника.

 

Воздействие гигантских круизных лайнеров на Венецию очевидно. Жители города регулярно организуют уличные акции протеста с требованием запретить доступ в город гигантских кораблей.

 

«Они не совместимы ни с экосистемой нашего города, ни с жизнью населения. Они опасны, наносят ущерб городу и сильно его загрязняют», — сказал один из венецианцев. По словам протестующих, один такой корабль загрязняет Венецию, как 14 тысяч автомобилей.

 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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