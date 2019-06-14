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Художник Авдей Тер-Оганьян вернулся из Праги в Россию

Художник Авдей Тер-Оганьян вернулся из Праги в Россию

Марина Комарова 365 0
57-летний российский художник прилетел в Москву из чешской столицы. В аэропорту его встречали сыновья — художники Давид Тер-Оганьян и Иван Бражкин.
Художник Авдей Тер-Оганьян вернулся из Праги в Россию
Скандально известный авангардист родился в Ростове-на-Дону. Учился в местном художественном училище, откуда был отчислен дважды за эстетическую несовместимость. В конце 1980-х основал в Ростове товарищество «Искусство или смерть», а затем перебрался в Москву, где стал знаковой фигурой.
 
В 1991-1993 годах руководил галереей в Трехпрудном переулке, в 1995-1998 годах организовал Школу современного искусства. В 1998 году вместе с учениками школы выпустил фильм «Вон из искусства!». Принимал участие в целом ряде выставочных проектов в РФ и за рубежом.
 
В 1998 году в отношении художника было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»за акцию «Юный безбожник» на выставке «Арт-Манеж». Тер-Оганьян был вынужден уехать из РФ, получив статус политического беженца в Чехии. Жил в Берлине и Праге, где активно общался с местным художественным сообществом, принимал участие в выставках. В 2013 году в пражской галерее Tranzit Display прошла большая персональная выставка Тер-Оганьяна «Музей русского футуриста».
 
Работы художника находятся в коллекциях государственной Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге, частных собраниях РФ и Европы. После того как уголовное дело в России против него было закрыто, художник начал готовиться к возвращению на родину.
 
«Мне вообще современная ситуация в искусстве не нравится. Я не буду говорить о Москве, но вообще ситуация в целом очень плохая. В Москве она, как и везде. В целом уровень современных молодых художников очень плохой, это связано с большим кризисом, со многими проблемами, с экономикой и т.д. и в России в том числе. Потому что сегодня трудно быть художником и требуются деньги. И все это сказывается на искусстве, на качестве искусства», — рассказал художник в эксклюзивном интервью News.ru. Несмотря на это, в России Авдей Тер-Оганьян планирует и дальше заниматься искусством.
 
Источник: news.ru
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художник Прага Россия
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