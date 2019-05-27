В Праге откроется кинотеатр нового формата

В июне в центре Праги откроется кинотеатр Edison Filmhub. Зрителям предложат не только фильмы, но и лекции, семинары и возможность выпить чашечку кофе.

«Эдисон» - это настоящее название трансформаторной трансформации, построенной в 1926 - 1930 гг. выдающимся чешским архитектором Ф. А. Либра для пражских энергетических компаний. В то же время это имя изобретателя, который подарил миру не только лампочку, позволяющую кинотеатру работать, но и кинетоскоп – раннюю технологию кинематографа для показа движущегося изображения. Она была изобретена в 1888 году Томасом Эдисоном.

Edison Filmhub расположен в здании недалеко от Йиндржишской башни, здесь установлено дизайнерское оборудование, удобные кресла и работает современное кафе. Это кинотеатр в пространстве, которое никогда не было кинотеатром, а также платформа VOD («виртуальный прокат видео»), говорят авторы проекта.

Трансформаторная станция Эдисона, где расположен кинотеатр, является уникальным пражским зданием в стиле функционализма. Первый фильм, который будет показан в кинотеатре - «Долгий день уходит в ночь», снятый современным китайским режиссером Би Гань. Это волшебная медитация о пространстве и времени и загадочная поэма о потере и боли. Затем в Edison Filmhub будет проходить британский кинофестиваль Film Is Great.

Источник: lidovky.cz