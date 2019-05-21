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Пражский Орлой плохо отреставрировали: циферблат придется перекрашивать

Пражский Орлой плохо отреставрировали: циферблат придется перекрашивать

Марина Комарова 469 0
Пражские астрономические часы являются старейшими работающими часами такого рода в мире и национальным культурным памятником Чехии. После капитальной реконструкции 8 месяцев назад мэрия Праги представила общественности обновленный Орлой. Однако эксперты установили, что циферблат плохо расписан, из-за чего куранты утратили некоторые из своих уникальных функций.
Пражский Орлой плохо отреставрировали: циферблат придется перекрашивать

Общая стоимость реконструкции, которая продолжалась с января по сентябрь 2018 года, составила почти 10 млн крон.

Здислав Шима из Астрономического института Академии наук Чешской Республики, который около 40 лет занимается астрономическими часами, заметил, что во время ремонта были неправильно нанесены линии на циферблате.

«Линии на астрономических часах — это точные моменты, пределы определенных событий. Это как если бы кто-то размазал несколько линий на солнечных часах», — пояснил Шима. По его словам, ситуацию необходимо исправить.

Академическое сообщество согласилось с тем, что астрономические часы не могут оставаться в том виде, в котором они были торжественно представлены после реконструкции. Несколько дней назад мэрия Праги дала поручение исправить Орлой и заново покрасить циферблат. Эта работа займет около месяца. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Прага астрономия учёные Академия наук Чехии магистрат
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