Пражская «Люцерна» откроет для посетителей террасу на крыше

В этом году жемчужина чешской архитектуры пражский дворец «Люцерна» отмечает 110-летие. В рамках юбилея 19 мая будет организована выставка и открыта терраса на крыше здания.

Дед бывшего президента Вацлава Гавела – тоже Вацлав – начал строить «Люцерну» в 1907 году, и в 1909-м была введена в эксплуатацию часть здания, выходящая на улицу Водичкова. Строительство было полностью закончено 13 лет спустя.

У здания дворца нет единого архитектурного стиля. Часть «Люцерны», которая выходит на Водичкову, построена в стиле позднего модерна, а фасад со стороны улицы Штепанска относится к модернизму.

До 1948 года «Люцерна» принадлежала сыновьям своего первого владельца братьям Гавелам. Затем дворец постигла та же участь, что и многие другие здания того времени: он был национализирован, и наследники прежних собственников получили шанс вернуть его только в 1991 году. Суды долгое время не могли окончательно установить, кто является владельцем здания: споры длились около 20 лет. В 2017 году «Люцерна» была объявлена национальным культурным памятником.



«Я верю, что “Люцерну” ждет большое будущее. Мы открываем террасы, о которых дедушка мечтал, когда строил ее. В ближайшее время мы отремонтируем часть дома на улице Водичкова», — сказала владелец здания Дагмар Гавлова.

С крыши «Люцерны» посетители смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев, которые растут на террасе. Он будет открыта каждое воскресенье и понедельник с 15:00 до заката до конца октября.

Источник: novinky.cz