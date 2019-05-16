В Праге 8 июня пройдет Ночь музеев

8 июня в чешской столице в 16-й раз пройдет традиционное мероприятие — Ночь музеев. В его рамках для посетителей в вечерние часы будут бесплатно открыты 45 музеев, галерей и других культурных учреждений.

В общей сложности посетить можно будет 70 объектов, которые предложат туристам и жителям Праги интересную программу. Для желающих узнать подробности об акции запущен обновленный сайт www.prazskamuzejninoc.cz, который также доступен в мобильной версии. Те, кто предпочитает социальные сети, могут ознакомиться с программой и спланировать свою музейную ночь на странице в Facebook.

В пятницу, 7 июня, с 12:00 до 19:00 напротив исторического здания Национального музея в Праге будет работать информационный пункт. В день мероприятия, 8 июня, этот пункт будет открыт с 10:00 до 24:00, а еще один киоск, где можно будет получить информационные материалы об акции, расположится на площади Яна Палаха. Сотрудники киосков проконсультируют по выбору музеев, сопутствующим программам и транспортной доступности отдельных объектов. Здесь же можно будет получить карту со списком учреждений, участвующих в акции.

Вход в музеи — бесплатный.