Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.7
USD
22.92
RUB
0.36
UAH
0.87
Энциклопедия Карта Погода
04d 9 °C
В Праге 8 июня пройдет Ночь музеев

В Праге 8 июня пройдет Ночь музеев

Марина Комарова 121 0
8 июня в чешской столице в 16-й раз пройдет традиционное мероприятие — Ночь музеев. В его рамках для посетителей в вечерние часы будут бесплатно открыты 45 музеев, галерей и других культурных учреждений.
В Праге 8 июня пройдет Ночь музеев

В общей сложности посетить можно будет 70 объектов, которые предложат туристам и жителям Праги интересную программу. Для желающих узнать подробности об акции запущен обновленный сайт www.prazskamuzejninoc.cz, который также доступен в мобильной версии. Те, кто предпочитает социальные сети, могут ознакомиться с программой и спланировать свою музейную ночь на странице в Facebook.

В пятницу, 7 июня, с 12:00 до 19:00 напротив исторического здания Национального музея в Праге будет работать информационный пункт. В день мероприятия, 8 июня, этот пункт будет открыт с 10:00 до 24:00, а еще один киоск, где можно будет получить информационные материалы об акции, расположится на площади Яна Палаха. Сотрудники киосков проконсультируют по выбору музеев, сопутствующим программам и транспортной доступности отдельных объектов. Здесь же можно будет получить карту со списком учреждений, участвующих в акции.

Вход в музеи — бесплатный.

Рассказать всем:
Темы
музей Прага
Читайте
по теме 
Куда пойти в Праге в выходные 11 и 12 мая 2019 года
10.05.2019 18:20 Стиль
Куда пойти в Праге в выходные 11 и 12 мая 2019 года
1018 0
Куда пойти в Праге в выходные 27 и 28 апреля 2019 года
27.04.2019 22:00 Культура
Куда пойти в Праге в выходные 27 и 28 апреля 2019 года
1424 0
Куда пойти в Праге в выходные 20 и 21 апреля 2019 года
19.04.2019 16:00 Культура
Куда пойти в Праге в выходные 20 и 21 апреля 2019 года
1921 0
Куда пойти в Праге в выходные 13 и 14 апреля
12.04.2019 21:20 Культура
Куда пойти в Праге в выходные 13 и 14 апреля
969 0
Последние новости:
16
мая
Пражская «Люцерна» откроет для посетителей террасу на крыше
16.05.2019 13:47 Культура
Пражская «Люцерна» откроет для посетителей террасу на крыше
34 0
Прага получила разрешение на строительство нового пешеходного моста в районе Троя
16.05.2019 10:07 Общество
Прага получила разрешение на строительство нового пешеходного моста в районе Троя
146 0
15
мая
Чехия вошла в топ-5 стран, которые выдают в Москве больше всего шенгенских виз
15.05.2019 18:02 Общество
Чехия вошла в топ-5 стран, которые выдают в Москве больше всего шенгенских виз
613 0
Ученые сообщили о рекордном содержании углекислого газа в атмосфере
15.05.2019 14:17 Общество
Ученые сообщили о рекордном содержании углекислого газа в атмосфере
563 0
Сигареты и алкоголь в Чехии подорожают
15.05.2019 10:52 Экономика
Сигареты и алкоголь в Чехии подорожают
767 0
Отец признался в убийстве семилетнего мальчика из Пардубице
15.05.2019 09:43 Общество
Отец признался в убийстве семилетнего мальчика из Пардубице
872 0
Жизни упавшей с балкона на курорте в Чехии Екатерины Бобковой ничего не угрожает
15.05.2019 08:55 Общество
Жизни упавшей с балкона на курорте в Чехии Екатерины Бобковой ничего не угрожает
1054 0
14
мая
Птенцы орлана-белохвоста погибли из-за срубленного дерева
14.05.2019 15:42 Общество
Птенцы орлана-белохвоста погибли из-за срубленного дерева
486 0
Чехи стали чаще посещать экзотические страны
14.05.2019 11:54 Общество
Чехи стали чаще посещать экзотические страны
623 0
Очередная демонстрация против нового министра юстиции прошла в Праге
14.05.2019 09:59 Политика
Очередная демонстрация против нового министра юстиции прошла в Праге
964 0


Мобильная версия