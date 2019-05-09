В чешской столице вновь пройдет фестиваль Open House Praha

В выходные 18 и 19 мая состоится пятый День открытых дверей в Праге, в рамках которого для общественности будут открыты в общей сложности 80 зданий и помещений, обычно недоступные посетителям.

Фото: Radomír Kočí

Во время фестиваля можно будет посетить оригинальные с точки зрения архитектуры здания и памятники разных исторических периодов.

«Мы решили отпраздновать пятую годовщину Open House Praha, подготовив насыщенную программу для широкой публики за неделю до фестиваля», — говорит директор мероприятия Андреа Шенкиржикова. С 13 мая информационный центр Open House Praha откроется в здании бывшей ратуши (Malé náměstí, 7), где можно будет купить путеводители по фестивалю и другие материалы. Во вторник, 14 мая, в 6 часов вечера можно прогуляться по реке на историческом корабле «Влтава». О связи между городом и водой и развитии пражских набережных и мостов расскажет архитектор Петр Кучера. В четверг, 16 мая, в 19:00 в Центре архитектуры и планирования города пройдет лекция о том, как создаются здания из гигантских кубиков лего.



Вход во все объекты будет бесплатным, предварительная регистрация не требуется. Более подробную информацию о фестивале можно найти на сайте www.openhousepraha.cz. В этом году Open House Прага охватит десять районов города.

«Прага — это не только исторический центр с памятниками. В последние годы в ее периферийных частях появился ряд архитектурно ценных объектов. Поэтому я хотела бы предложить посетителям не бояться открывать для себя эти более отдаленные районы, такие как Сухдол, Страшнице и Старе-Даблице. Возможно, вы будете удивлены сокровищами, которые они прячут», — добавляет Андреа Шенкиржикова.

Источник: tvarchitect.com