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Сегодня в Чехии пройдет Вальпургиева ночь

Сегодня в Чехии пройдет Вальпургиева ночь

Марина Комарова 155 0
Сжигание ведьм (Pálení čarodějnic, или Вальпургиева ночь) традиционно проходит в Чехии 30 апреля. Массовые мероприятия, во время которых чучела ведьм сжигают на огромных кострах, состоятся во многих городах страны, а также почти во всех районах Праги.
Сегодня в Чехии пройдет Вальпургиева ночь

Чешские крестьяне верили, что в одну ночь в году колдуньи устраивают шабаши, во время которых летают на своих метлах по воздуху и насылают порчу на людей. Главный ритуал фестиваля — зажжение большого костра на высоком холме — призван отпугнуть злых чародеек. 

Из-за дождливой погоды риск пожара снизился, поэтому в Праге городские власти не вводят каких-либо ограничений на разведение костров. Следить за огнем во время праздника будут пожарные и добровольцы. Тем не менее пожарная служба предупреждает, что необходимо соблюдать правила безопасности.

В прошлом году во время праздника было зафиксировано 136 пожаров, в тушении которых пришлось участвовать специалистам. Это наибольшее количество с 2013 года.

Источник: idnes.cz

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Темы
Прага Чехия праздники
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