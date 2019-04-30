Сегодня в Чехии пройдет Вальпургиева ночь

Чешские крестьяне верили, что в одну ночь в году колдуньи устраивают шабаши, во время которых летают на своих метлах по воздуху и насылают порчу на людей. Главный ритуал фестиваля — зажжение большого костра на высоком холме — призван отпугнуть злых чародеек.
Из-за дождливой погоды риск пожара снизился, поэтому в Праге городские власти не вводят каких-либо ограничений на разведение костров. Следить за огнем во время праздника будут пожарные и добровольцы. Тем не менее пожарная служба предупреждает, что необходимо соблюдать правила безопасности.
В прошлом году во время праздника было зафиксировано 136 пожаров, в тушении которых пришлось участвовать специалистам. Это наибольшее количество с 2013 года.
Источник: idnes.cz