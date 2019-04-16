Пожар в соборе Парижской Богоматери: основная конструкция здания спасена

Возгорание в Нотр-Дам-де-Пари произошло вечером 15 апреля. Из-за пожара обрушился шпиль, однако основную конструкцию здания удалось сохранить.

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Об этом сообщил начальник пожарной охраны, бригады которой занимались тушением пожара в соборе Парижской богоматери. Его слова приводит Le Figaro.

Также, указывают CNN и Reuters, удалось сберечь башни Нотр-Дам-де-Пари. Как заявил журналистам госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньенс, обе башни собора Парижской Богоматери «в безопасности». «Огонь теперь слабее», — отметил он, добавив, что сейчас сотрудники экстренных служб работают над тем, чтобы спасти произведения искусства, хранившиеся в соборе. В Нотр-Дам-де-Пари находились три католические реликвии: фрагмент Тернового венца Христа, а также священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев. Они не пострадали, сообщили пожарный и священник.

Командир парижской пожарной бригады Жан-Клод Галле рассказал, что один пожарный при тушении был серьезно ранен. Также огонь, по его данным, разрушил две трети крыши.

По предварительным данным, возгорание началось из-за проходящих в здании реставрационных работ. Прокуратура Парижа начала расследование дела о неумышленном причинении ущерба.

Источник: РБК