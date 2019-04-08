«Ночь костелов» пройдет в Чехии 24 мая

«Ночь костелов» пройдет в этом году в Чехии пятницу, 24 мая. В прошлом году на десятую годовщину в акции приняли участие 1 515 церквей и более 1 млн человек. Для всех групп посетителей было подготовлено более 7 500 программ.

В Праге и окрестностях 24 мая в рамках акции будет открыто более 300 церквей. Новинкой станет паломнический тур по церквям архиепископа Рудольфа Яна, юбилей которого отмечается в этом году. Во время тура можно будет осмотреть церкви, которые архиепископ основал, восстановил, отремонтировал или с ними были связаны личные события в его жизни. Большинство чешских и моравских епархий готовят паломнические паспорта.

«Ночь костелов» - это возможность для широкой общественности познакомиться с традициями христианства через музыку, изобразительное искусство, театральные представления, интервью или встречи. Посетителей ждут экскурсии, концерты, театральные представления, выставки и мастер-классы. Жители Чехии и туристы смогут заглянуть в ризницы, монастырские сады, колокольни и склепы, подняться на башни или попробовать поиграть на органе.

«Ночь костелов» очень популярна в Чехии и Австрии, где акция проводится с 2005 года. «Ночь костелов» также существует в Словакии, Эстонии, а в 2016 году к ней присоединилась Швейцария.

Источник: nockostelu.cz