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Чешские ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов

Чешские ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов

Марина Комарова 472 0
Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленную усыпальницу высокопоставленного чиновника фараона Джедкара, а также супруги этого правителя. Ранее имя жены фараона было загадкой для историков. Об итогах раскопок рассказали в Институте египтологии Чехии.
Чешские ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов

«Внутри этой усыпальницы мы обнаружили пустое место, где предположительно находился известковый саркофаг. К сожалению, его полностью разграбили еще в древности. Открытие этой гробницы подчеркивает, насколько большую роль сыграли последние дни существования пятой династии, эпоха больших перемен, в истории Древнего Египта», — заявил Мохаммед Мегахед (Mohammed Megahed), руководитель раскопок.

Саккара, один из самых древних египетских некрополей, была местом упокоения огромного числа фараонов и их ближайших соратников, начиная с эпохи третьей династии Древнего Царства и заканчивая эрой владычества эллинов.

Самые величественные и масштабные усыпальницы, в том числе и первые «настоящие» пирамиды, были построены на территории этой «долины царей» во времена Древнего Царства, в эпоху правления фараонов третьей, четвертой и пятой династий. В их число входят легендарный Джосер, строитель первой ступенчатой пирамиды, а также Джедкара-Исеси, первый религиозный реформатор в истории «двух царств».

Мегахед и его коллеги раскрыли одну из самых больших тайн, связанных с долгой историей правления этого фараона, проводя раскопки неподалеку от его полуразрушенной пирамиды, построенной в южной части Саккары.
Дело в том, что египтологи, несмотря на десятки лет непрерывных раскопок на ее территории и анализа папирусов из пирамиды Униса, наследника Джедкара, до сих пор не знали, как звали супругу этого правителя. Ни один монумент или текст, связанный с фигурой правителя, не содержали имени этой женщины и намеков на ее происхождение.

Чешские и египетские археологи нашли ответ на этот вопрос у одной из стен пирамиды Джедкара, где в прошлом находился его погребальный храм, а также несколько других построек. Здесь они обнаружили вход в ранее неизвестную усыпальницу, принадлежавшую одному из сановников фараона по имени Хуви (Khuwy).

Несмотря на то, что гробница была вскрыта еще в древности и очищена от всех ценностей, ученым удалось найти внутри большое число артефактов, хорошо сохранившиеся фрески, а также тело самого чиновника. По своей структуре его усыпальница очень похожа на то, как были устроены погребальные камеры в пирамидах фараонов пятой династии, что говорит об очень высоком социальном статусе Хуви.

Здесь же ученые натолкнулись на колонну, которая раскрыла природу одной из безымянных пирамид и храма на территории погребального комплекса Джедкара. Они были связаны с гробницей королевы Сетибхор, супруги Джедкара, «его гордости и большой любви, наперсницы Сета и Гора». Как и усыпальница Хуви, гробница этой королевы была разграблена, а ее мумия не сохранилась или пока не была найдена.

Большие размеры погребального комплекса и его необычное устройство, как считают Мегахед и его коллеги, говорят о том, что Сетибхор сыграла решающую роль в восхождении Джедкара на трон и консолидации его власти.
Сейчас ученые продолжают раскопки в окрестностях пирамид в надежде найти новые свидетельства существования этой царицы и понять, что происходило с Египтом на излете эры Древнего Царства.

Источник: РИА Новости

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Темы
Египет археология Чехия учёные
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