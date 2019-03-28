«Ворота в Римскую империю» откроют на Мораве

В населенном пункте Пасоглавки откроют археологический центр, где можно будет увидеть лагерь времен Римской империи.

Во времена правления императора Марка Аврелия нынешний Мушов возле деревни Пасоглавки был самым северным форпостом Римской империи в Центральной Европе. И хотя Десятый легион был здесь всего несколько лет, за это время построили крепость, где зимой находились 20 тысяч солдат, а летом — до 100 тысяч. Для армии лагерь был центром снабжения с ремесленными мастерскими, больницами и местами для отдыха.

В современном здании будут демонстрироваться предметы, найденные на Римском холме, и фильмы о той эпохе. Люди увидят снаряжение римских солдат, копии и оригиналы археологических находок. Они узнают, как воевали римляне, говорили, готовили и т.д.

Специалисты также планируют выяснить, где именно стояли римские постройки. В связи с этим у археологов большие планы на последующие годы. Мушов-Градиско считается единственным местом на чешской территории с остатками древних кирпичных построек. Первое исследование, которое привело к открытию римской кладки, провел в 1925 году губернатор Микуловского замка и архивариус Йозеф Мацура. Археолог Антон Гнирс проводил здесь исследования при финансовой поддержке Т. Г. Масарика в период с 1926 по 1928 год. Именно он обнаружил два здания, известные как Командный дом и Курорт. Систематические археологические исследования возобновились в 1985 году.

Источник: idnes.cz