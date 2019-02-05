С 2022 года посетить Венецию можно будет только после бронирования

Посетителям Венеции придется бронировать свое пребывание в городе с 2022 года, при этом количество туристов будет ограничено. Мэр Венеции Луиджи Бругнаро уточнил, что «никому не помешают въехать в город, но это будет сложнее для тех, кто не уведомил заранее».

Туристы, которые вообще не купят входной билет в Венецию, должны будут заплатить штраф от 100 до 450 евро (2570-11 560 крон), пишет La Repubblica.

В будние дни плата за вход составит шесть евро (154 кроны), в более загруженные дни - восемь или десять евро (205 или 257 крон). Те, кто проживает в этом регионе, платить не будут.

«Цель состоит в том, чтобы лучше управлять количеством туристов в городе», - сказал Бругнаро. По его словам, после трехлетнего переходного периода посещение Венеции возможно будет после бронирования с помощью специальной карты, а программное обеспечение позволит увидеть правильное соотношение местных жителей и туристов. В этом году стоимость входного билета составит три евро (77 крон), но о своем посещении пока не нужно сообщать заранее.

Венеция давно борется с большим количеством туристов, которые хотят увидеть исторический город. Посетителей города намного больше, чем жителей, а узкие улицы в сезон заполнены людьми так, что по ним невозможно передвигаться. Массовый туризм долгое время является причиной недовольства со стороны жителей города. В прошлом году 2000 человек вышли на улицы в знак протеста против туристической индустрии.

Источник: www.novinky.cz