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Мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» выходит в российский прокат

Мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» выходит в российский прокат

Марина Коханкова 361 0
Анимационный фильм «Гурвинек. Волшебная игра» 7 марта выйдет в российский прокат. Картина создана совместными усилиями Киностудии им. Горького, студии КиноАтис, чешской Rolling Pictures, spol. s r.o. и бельгийской Grid Animation.
Мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» выходит в российский прокат

Мультфильм рассказывает о приключениях необычного десятилетнего мальчика Гурвинека из Чехии. Он мечтает завершить последний уровень сложной компьютерной игры, чтобы его имя попало в Зал Славы. Тогда мальчик избавится от нападок школьных задир, а отец будет им гордиться. Победа в виртуальной игре становится началом настоящего путешествия Гурвинека, его пса и их соседки Майи в давно забытый мир старинного городского музея игрушек.

Режиссерами ленты выступили Инна Евланникова и Мартин Котик. Продюсеры проекта с российской стороны — Вадим Сотсков и Сергей Зернов. Для российского проката роли озвучили Александр Трачевский, Михаил Ефремов, Константин Райкин, Юрий Стоянов, Олеся Железняк, Ольга Тумайкина, Анна Ардова и другие.

В Чехии локальная версия фильма вышла в августе 2017 года. «Гурвинек» имел серьезный кассовый успех в неголливудском сегменте релизов, собрав более 1 млн долларов.

Источник: ИА REGNUM
 

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Темы
мультфильм Чехия Россия
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