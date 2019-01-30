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Национальный музей в Праге снова закрывается

Национальный музей в Праге снова закрывается

Илья Кириллов 1137 0
На этот раз, правда, всего на месяц.
Фото: Пресс-служба Национального музея
Национальный музей в Праге снова закрывается

Историческое здание Национального музея, которое торжественно открылось после ремонта совсем недавно, к 100-летию Чехословакии, с 1 февраля снова закроется – для обслуживания и эксплуатационных испытаний всех технологий. Однако уже в марте посетителей ждет много нового.

Гостям представится возможность заглянуть в закрытые прежде залы, над которыми недавно появилась новая крыша, а также забраться под самый купол этого уникального сооружения, куда до сих пор доступа не было, сообщила 30 января в своем релизе музейная пресс-служба. Более того, весной откроется соединительный коридор между историческим и новым зданием (где ранее заседало Федеральное собрание).

Экспозицию «2×100» и «Чешско-словацкую/Словацко-чешскую выставку» дополнит выставка, посвященная чехословацким летчикам в Великобритании под названием «Рыцари неба». Затем на лето готовится выставка о Тутанхамоне, а осенью посетителей ждет еще несколько новых экспозиций, в том числе в области естественных наук.

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